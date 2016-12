Par Jean-Luc Raymond le lundi 2 novembre 2009, 23:58 - Twitter - Lien permanent



Young talented French graphic designer Florent Guerlain has made a poster of his 1000 first tweets and some stats/figures about his Twitter account (@ff_ff) now featured on the walls in two streets of Paris: Passage des Petites Écuries (10th arrondissement) et Impasse Lamier (11th arrondissement). Go there! You can find more pictures and a video of this new street art projet here and there. What are you doing ? 1000 first twits of @ff_ff.



Qu'est-ce qu'utiliser Twitter ? Est-ce laisser une trace dans l'éphémère, composer et publier des articles qui s'évanouissent dans une ligne du temps sans cesse éperdue comme une accélération sans fin ? Twitter, espace de publication qui nie partiellement la mémoire et les archives de dialogue interrompus ou à parachever. Ecrire, diffuser, échanger, projeter, imaginer, rediffuser avec des URL raccourcies... Et puis ces chiffres qui défilent : nombre de tweets, following/followers... Twitter, c'est un peu beaucoup s'épancher. Chaque tweet est inséré dans une page privée ou publique, gazouillis général, message direct (glissé à l'oreille) ou réponse sur le dazibao ante-chronologique. "What are you doing ?" est la question-clé imperturbable qui invite à la réponse via un rectangle où les 140 caractères se font expression. L'écriture demeure et les pages s'en emparent...



Parce que la mémoire des Tweets a besoin d'un objet tangible et que le Twitter Art sait se fondre au présent, Florent Guerlain, graphiste, a décidé ce week-end d'afficher sur 2 murs parisiens, Passage des Petites Écuries (10e arrondissement) et Impasse Lamier (11e arrondissement), une frise papier collée de 5 mètres de long affichant les 1000 premiers twitts de son compte Twitter (@ff_ff), comme une sorte de bilan avec quelques chiffres-clés à l'appui. Expérience intéressante qui n'est pas sans rappeler quelques caractéristiques de Twitter. What are you doing ? 1000 first twits of @ff_ff est un projet et un objet éphèmère. Voici quelques clichés de ces deux posters saisis cet après-midi. Pour les parisiens, il n'est pas trop tard pour lire les 1000 premiers twits de Florent Guerlain. Du Twitter Street Art qui en est juste à ses balbutiements. Cf. les photos et vidéo de cette "installation" sur cette page et cette autre page.







Crédit photos : Jean-Luc Raymond. Novembre 2009.