Par Jean-Luc Raymond le mercredi 28 octobre 2009, 09:00 - Twitter - Lien permanent

Les pratiques de Twitter sont mouvantes. Certaines se popularisent de façon éphémères, d'autres sont largement adoptées de façon durable. Voici une revue sommaire de 5 tendances notables qui cherchent à s'imposer dans l'écosystème Twitter.



La nouvelle hiérarchie des listes sur Twitter



Mini-révolution de palais chez Twitter avec l'introduction progressive des listes autrement dit des groupes de contacts que chaque Twitterer peut suivre, des listes d'abord publiques. Twitter propose ainsi une nouvelle hiérarchie des twitterers : ceux que l'on suit et ceux que l'on suit en priorité... Ceci ajoute un 4e niveau de lecture à la plateforme : après les messages publics de ses followers, les "replies" (réponses), les "direct messages" (messages directs), voici venu le temps des messages de groupes. A n'en pas douter, ce module va faire naître de nouvelles pratiques communautaires et tendre à unifier des listes d'utilisateurs par centres d'intérêt, passions, professions, volontés associatives... Sur un plan commercial, le ciblage et le monitoring seront plus aisées pour les marques et les entreprises.



L'avatar Twitter animé comme signe distinctif



Comment se distinguer et sortir du lot sur Twitter ? Une des manières de ne pas être noyé dans les flots des profils est de travailler à rendre son avatar signifiant en se détachant du commun des mortels. Afin d'éviter de transformer en "sapin de Noël" permanent les vignettes des twitterers, la firme Twitter a interdit des avatars en gif animé mais rien n'empêche de contourner cette barrière technique avec un fichier png. Un mode d'emploi à suivre qui semble-t-il séduit un nombre grandissant d'utilisateurs à travers le monde. Attirer l'oeil sur Twitter via un avatar animé pour convaincre du bien-fondé d'être "followé" ; c'est un procédé de communication flashant... Reste à savoir s'il est percutant en terme de résultats.



L'internationalisation par l'adaptation culturelle de la plateforme et le renforcement du service à l'étranger



Twitter s'internationalise à tout va non seulement via une traduction collaborative en cours de la plateforme en Allemand, Français, Espagnol et Italien ; en s'offrant donc à moindre frais (un dérivé de crowdsourcing volontaire) une adaptation du service dans des langues occidentales... Mais aussi via le retour progressif de la fonction SMS hors Amérique du Nord. Ce fut d'abord la Grande-Bretagne en juillet et désormais l'Inde. Twitter va encore plus loin en internationalisant désormais sa fonctionnalité de comptes vérifiés ("Verified Account")... Cela concerne des comptes français et francophones (voir quelques exemples dans la liste des traducteurs francophones de Twitter les plus actifs).



Twitter, mots-clés et Temps réel pour une communication et publicité différente



La capitalisation de mots diffusés sur Twitter et de hashtags ("mots clés") est utilisé par des dispositifs de publicité / marketing en ligne en fonction de l'humeur du moment. La chaîne de restauration rapide Wendy's vient de lancer un site Web dédié Wendy's Real Time avec une section de tweets reprenant des mots-clés d'une sélection thématique qui peut varier selon l'actualité (évènement sportif...) et la campagne de communication en cours (menus...). Se glissant parmi les tweets publics diffusés sous forme de bulles, des vidéos Wendy's et des bons de restauration à gagner. Procédé similaire pour la firme de cigares E.P. Carillo qui a choisi l'affichage en temps réel sur une cartographie Google Maps, de tweets géolocalisés où apparaissent les termes "cigar(s)" et/ou "Carillo". Créativité et jeux de mots sont une constante de ces nouveaux dispositifs de communication, marketing, publicité en ligne associant la notion de temps réel partagé l'outil basique Twitter.



Le Twitter gig



L'artiste Diane Tell évoquait il y a quelques quelques jours le Twitter Gig de Jamie Cullum. Alors que le chanteur-pianiste anglais s'apprête à sortir un nouvel album, il annonce sur son Twitter un Twitter gig. Principe de l'exercice ayant eu lieu vendredi soir dernier : un mini-concert à la maison ("dans sa cuisine") sans fioriture devant son piano, set diffusé en direct (mode vidéo) gratuitement via la plateforme Ustream à destination des internautes souhaitant y participer. En live, les internautes ont pu commenter le concert et la prestation de l'artiste. Jamie Cullum a déclaré vouloir fêter son 20 000e "follower" sur Twitter. Caractéristiques d'un Twitter gig : Simplicité (pas d'artifice sonore ou de lumière) avec une captation via une webcam, dans un cadre du quotidien, quelques titres interprétés (mini-concert) en mode acoustique live, commentés entre les morceaux par l'artiste (qui peut également répondre aux questions des internautes) ; un concert enregistré dont on peut aussi rediffuser des extraits ou l'intégralité sur une plateforme vidéo. Dans le monde francophone, le compositeur et pianiste belge Domenico Curcio se produit régulièrement en Twitter gig à domicile et de plus en plus souvent invité chez des particuliers (dans son pays, en France...) : un concept artistique original et chaleureux de "proximité" entre l'artiste et le "fan".



A savoir...



Je fournis du conseil spécialisé sur l'utilisation de Twitter : formation Twitter (depuis 2007) et consulting (depuis 2008) : Création, Editorial, Coaching concernant Twitter et le microblogging. Références: TPE-PME, Grandes entreprises, Institutions, ONG. N'hésitez pas à me contacter : jeanluc.raymond@gmail.com